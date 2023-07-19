Сначала в микрорайонах проведут серию концертов «От окраин — к центру». Далее, 3 августа, в парке имени 30-летия ВЛКСМ состоится «Праздник друзей!». С 4 по 8 августа для омичей и гостей города в Воскресенском и Выставочном скверах будет работать выставка «Флора». Рядом с Омской крепостью с с 4 по 6 августа организуют фестиваль уличного кино и военно-исторический фестиваль «Служилый человек Омской крепости». Также здесь развернут творческий проект «Песни об омской земле».