Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:24
Администрация Омска утвердила программу празднования Дня города в августе. Мероприятия, приуроченные к 307-летию Омска будут проводить в период с 26 июля по 11 августа, сообщается в соответствующем документе мэрии.
Сначала в микрорайонах проведут серию концертов «От окраин — к центру». Далее, 3 августа, в парке имени 30-летия ВЛКСМ состоится «Праздник друзей!». С 4 по 8 августа для омичей и гостей города в Воскресенском и Выставочном скверах будет работать выставка «Флора». Рядом с Омской крепостью с с 4 по 6 августа организуют фестиваль уличного кино и военно-исторический фестиваль «Служилый человек Омской крепости». Также здесь развернут творческий проект «Песни об омской земле».
На улице Музейной с 4 по 6 августа откроют фестиваль ремесел «Омск — город мастеров». А 5 августа ожидается сразу несколько мероприятий. Одно из главных — торжественное открытие Дня города на Соборной площади. Для омичей подготовят концерт с участием звезд омской и российской эстрады. Праздник на этой площадке будет длиться с 14:00 до 22:00. Пока неизвестно, кого из звездных гостей пригласят на День города.
В сквере имени Дзержинского состоится 5 августа фестиваль семейного отдыха, в Южно-театральном сквере — творческий проект Драматического лицейского театра «Традиции омской молодежи». В Северо-Театральном сквере организуют творческий проект «Пленэр в Театральном саду». Кроме того, в Воскресенском сквере отдыхающие увидят выступления воспитанников детских школ искусств и станут частью фестиваля шансона, в котором поучаствуют городские исполнители.
Традиционно в парке имени 30-летия Победы развернут фестиваль исторической реконструкции «Щит Сибири. Устроение земли Сибирской». В сквере им. А. Т. Алтунина 5 августа пройдет фестиваль национальных культур. А на Ленина, от Юбилейного моста до площади Победы, организуют проекты «Территория кино» и «Городская танцплощадка», творческий проект театра «Студия» Л. Ермолаевой и турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек города Омска 2023 города». Помимо этого 5 числа на территории Советского округа, в Первомайском сквере, состоится праздник для самых юных омичей «Детство — это Я и Ты».
На следующий день, 6 августа, для омичей подготовят праздничное мероприятие в Советском парке «Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его душой!». В пятницу, 11 августа, любители настольных игр поучаствуют в фестивале «Играсфера». Мероприятие станет завершающим в рамках празднования 307-летия Омска.
Напомним, что в первую субботу августа, 5 числа, в городе также организуют салют. Шоу посвятят не празднованию Дня города, а 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ранее члены антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона перенесли майский фейерверк на конец лета. Город55 писал, с каких точек лучше всего будет виден салют.