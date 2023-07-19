Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Изображение материала

Черная куртка и военные штаны. В Омске ищут подростка, покинувшего центр реабилитации

19 июля 2023, 11:13
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске ищут подростка, который ночью ушел из центра для несовершеннолетних

Парень ушел из социального учреждения вчера около полуночи.

В Омске ищут 16-летнего пропавшего подростка. Молодой человек вчера, 18 июля, около полуночи ушел из социально-реабилитационного центра «Гармония» в Камерном переулке, 16. До настоящего времени его местоположение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткостриженые. Был одет в черную куртку, штаны цвета хаки с накладными карманами и сланцы. Фото подростка опубликовали в паблике «Доброспас-Омск».

Всех, кто знает о местоположении молодого человека, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

Ранее Город55 рассказывал, что необходимо делать, если пропал человек:

Что делать, если пропал человек в Омске
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Пропал#Пропал человек#Пропал ребенок#Поиск#Поиск пропавших#Общество#Город#Омская область
Подпишитесь
Как в ужасном фильме. Мать мобилизованного омича — о спасении из горящей пятиэтажки
Сегодня, 11:24
Зарплата до 39 тысяч. В мэрию Омска требуются ведущие специалисты и консультанты
Сегодня, 10:47
Омский сенатор Мизулина выступила за возвращение прямых выборов в Совет Федерации
Сегодня, 07:14
Шок. Приставал к 12-летней девочке. Омичка и таксист задержали педофила
Сегодня, 08:42
Избежать вспышки. В Омской области будут исследовать почву на наличие сибирской язвы
Сегодня, 08:49
Фестиваль шансона, «Флора» и звезды. Стало известно, как в Омске отметят День города
Сегодня, 06:19