Черная куртка и военные штаны. В Омске ищут подростка, покинувшего центр реабилитации

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В Омске ищут 16-летнего пропавшего подростка. Молодой человек вчера, 18 июля, около полуночи ушел из социально-реабилитационного центра «Гармония» в Камерном переулке, 16. До настоящего времени его местоположение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткостриженые. Был одет в черную куртку, штаны цвета хаки с накладными карманами и сланцы. Фото подростка опубликовали в паблике «Доброспас-Омск».
Всех, кто знает о местоположении молодого человека, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).
Ранее Город55 рассказывал, что необходимо делать, если пропал человек: