Андрей Турчак: Все положения народной программы будут выполнены

«В Омской области активно ведется строительство объектов в рамках национальных проектов и народной программы партии „Единая Россия“. В 2023 году планируется завершить строительство четырех школ, а также ввести в эксплуатацию 23 фельдшерско-акушерских пункта. Кроме того, в этом году планируется обновить материально-техническую базу в 47 домах культуры, произвести капитальный ремонт в ряде школ и музеев, а также отремонтировать несколько почтовых отделений.