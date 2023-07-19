Андрей Турчак: Все положения народной программы будут выполнены

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Об этом он сообщил в ходе обсуждения бюджетного финансирования программы в 2024–2026 годах на программной комиссии партии.
Медведев также отметил, что в проекте бюджета на 2024–2026 годы нужно продумать финансирование всех положений народной программы «Единой России», но первоочередными задачами назвал обеспечение безопасности государства, его обороноспособности и потребностей СВО. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
«Неукоснительный приоритет для партии — интересы граждан», — добавил глава партии.
По его словам, необходимо также учитывать и нужды всех направлений военно-промышленного комплекса и потребности ВС РФ, в том числе и вопросы кадрового обеспечения. Более того, он призвал акцентировать особое внимание в федеральном бюджете на финансировании социально значимых проектов в новых регионах РФ.
Как указал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, все положения народной программы, которые партия пообещала выполнить, непременно будут заложены в бюджет на следующий год.
«Мы продолжим капитально ремонтировать действующие и строить новые школы, детские сады, больницы и ФАПы, дороги и коммунальную инфраструктуру. Будем подключать дома по социальной догазификации, заниматься благоустройством дворов и парков. Приводить к российским стандартам жизнь в новых регионах», — добавил он.
Вместе с тем он указал, что в полном объеме будут финансироваться потребности спецоперации.
Как информирует сайт ER.ru, министр финансов Антон Силуанов также отметил, что выполнение соцобязательств перед гражданами является приоритетом бюджетной политики. По его словам, государство продолжит реализацию программ капремонта и строительства новых школ, колледжей, общежитий для студентов, а также модернизацию первичного звена здравоохранения, медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения.
«Мы закладываем средства на ежемесячные пособия на детей, повышение МРОТ, программу горячего питания школьников 1-4 классов, выплаты за классное руководство. Также предусмотрено финансирование на развитие комфортной городской среды, новые спортивные площадки, строительство объектов транспортной инфраструктуры», — сообщил министр финансов.
«В Омской области активно ведется строительство объектов в рамках национальных проектов и народной программы партии „Единая Россия“. В 2023 году планируется завершить строительство четырех школ, а также ввести в эксплуатацию 23 фельдшерско-акушерских пункта. Кроме того, в этом году планируется обновить материально-техническую базу в 47 домах культуры, произвести капитальный ремонт в ряде школ и музеев, а также отремонтировать несколько почтовых отделений.
Для контроля за ходом работ депутаты и представители органов исполнительной власти регулярно посещают стройплощадки, выезжают на них в рамках «Партийного десанта» и высшие должностные лица города и области. При каждом объекте строительства сформированы общественные советы, которые включают в себя активных граждан, педагогов и родителей, принимающих участие в мониторинге», — сообщил секретарь Омского регионального отделения «Единой России» Вадим Бережной.