20-летний хоккеист из России задержан в Москве за уклонение от военной службы

Согласно информации, Григорьеву грозит до 10 лет тюрьмы по части 5-й статьи 337 Уголовного кодекса РФ. Издание отмечает, что спортсмен, завершивший карьеру несколько лет назад, покинул страну в июне 2023 года. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.