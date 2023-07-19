20-летний хоккеист из России задержан в Москве за уклонение от военной службы

Posted Сегодня, 19:38
Published Сегодня, 19:38
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Источник издания сообщает, что уголовное дело против Григорьева было возбуждено в апреле текущего года, а 11 июля он был объявлен в федеральный розыск. Молодой хоккеист попал в осенний призыв, но скрылся после получения повестки, пишет Общественная служба новостей.
Согласно информации, Григорьеву грозит до 10 лет тюрьмы по части 5-й статьи 337 Уголовного кодекса РФ. Издание отмечает, что спортсмен, завершивший карьеру несколько лет назад, покинул страну в июне 2023 года. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.