«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП помогут бизнесу привлечь до 86 млрд рублей

Исаевич подчеркнул, что «зонтичные» поручительства повышает доступность заёмных средств для работающих в регионах предпринимателей. По его словам, была учтена специфика локальных банков и их региональные охваты, а также использованы так называемые «длинные» лимиты. Данный подход расширяет возможности адресной работы с предпринимателями и уже показал позитивный результат. В будущем количество региональных банков-партнеров будет увеличено. Это поможет расширить охват мерами господдержки субъектов малого и среднего бизнеса.