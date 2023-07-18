«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП помогут бизнесу привлечь до 86 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В третьем квартале корпорация направила банкам-партнёрам 43 млрд рублей для предоставления зонтичных поручительств. Это на 43% больше, чем было предоставлено за этот же период минувшего года. На данный момент в программе «зонтичных» поручительств участвуют 23 банка, пишет ria.ru.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что не только малые, но и средние компании часто испытывают трудности с получением кредитов из-за отсутствия залога. Их имущество обычно уже в залоге у банков. «Зонтичное» поручительство помогает решать эту проблему. Увеличение выделяемой КМСП суммы позволит большему числу бизнесменов развиваться, расширять деятельность, создавать рабочие места.
Исаевич подчеркнул, что «зонтичные» поручительства повышает доступность заёмных средств для работающих в регионах предпринимателей. По его словам, была учтена специфика локальных банков и их региональные охваты, а также использованы так называемые «длинные» лимиты. Данный подход расширяет возможности адресной работы с предпринимателями и уже показал позитивный результат. В будущем количество региональных банков-партнеров будет увеличено. Это поможет расширить охват мерами господдержки субъектов малого и среднего бизнеса.
При помощи «зонтичных» поручительств корпорации можно покрыть до половины суммы банковского кредита. Это помогает тем предпринимателям, у которых недостаточно активов для залогового обеспечения. Сумма поручительства может доходить до 1 млрд рублей. Деньги можно брать на срок до 15 лет.
Механизм можно использовать для инвестиций, пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита. Он запущен в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.