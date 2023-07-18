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Вслед за блогерами. В Сибири мужчину осудят за неуплату налогов

18 июля 2023, 05:03
Фото: 1MI
Мужчина продал квартиру в течение трех лет после ее покупки, но «забыл» заплатить налог на разницу в цене.

Жителя Новокузнецка подозревают в совершении преступления по статье о неуплате налогов. Как сообщает портал «Сибдепо» по ссылкой на следком Кузбасса, в 2021 году подозреваемый продал квартиру в Москве за 46 миллионов рублей. Однако, поскольку он владел недвижимостью менее трех лет, ему следовало представить декларацию по налогу на доходы физических лиц.

Вместо этого он не исполнил требования закона. В результате проверки, налоговой инспекцией были начислены налоги, пеня и штрафы на сумму более 6 миллионов рублей. Этот долг новокузнечанин не оплатил. Все материалы были переданы в следственные органы.

На данный момент подозреваемый уже уплатил 5 миллионов 900 тысяч рублей. В следственном комитете Кузбасса сообщили, что проводятся необходимые следственные действия для установления обстоятельств преступления и сбора доказательств.

Расследование дела продолжается.

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#Неуплата налогов#Сибирь#Новокузнецк#Преступление#Налоговая инспекция#Москва#Декларация#Налог на доходы физических лиц#Следственные органы#Штраф#Долг#Следственное дело#Кузбасс#Новости#Общество#Ольга Акамова
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