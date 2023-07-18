Вслед за блогерами. В Сибири мужчину осудят за неуплату налогов

Жителя Новокузнецка подозревают в совершении преступления по статье о неуплате налогов. Как сообщает портал «Сибдепо» по ссылкой на следком Кузбасса, в 2021 году подозреваемый продал квартиру в Москве за 46 миллионов рублей. Однако, поскольку он владел недвижимостью менее трех лет, ему следовало представить декларацию по налогу на доходы физических лиц.