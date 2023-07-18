Вслед за блогерами. В Сибири мужчину осудят за неуплату налогов

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Жителя Новокузнецка подозревают в совершении преступления по статье о неуплате налогов. Как сообщает портал «Сибдепо» по ссылкой на следком Кузбасса, в 2021 году подозреваемый продал квартиру в Москве за 46 миллионов рублей. Однако, поскольку он владел недвижимостью менее трех лет, ему следовало представить декларацию по налогу на доходы физических лиц.
Вместо этого он не исполнил требования закона. В результате проверки, налоговой инспекцией были начислены налоги, пеня и штрафы на сумму более 6 миллионов рублей. Этот долг новокузнечанин не оплатил. Все материалы были переданы в следственные органы.
На данный момент подозреваемый уже уплатил 5 миллионов 900 тысяч рублей. В следственном комитете Кузбасса сообщили, что проводятся необходимые следственные действия для установления обстоятельств преступления и сбора доказательств.
Расследование дела продолжается.