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В ТПП подсчитали убытки из-за ливня в Москве

18 июля 2023, 17:59
Сильный дождь, начавшийся во вторник днем, причинил большие убытки предпринимателям столицы. Об этом сообщил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

В первую очередь пострадала сфера транспорта и логистики из-за проблем на дорогах: грузы задерживались, пассажиры опаздывали, стоимость обслуживания автотранспорта возрастала, пояснил Катырин. Также негативные последствия затронули кафе с открытыми летними площадками, пишет 360tv.ru.

Предварительно, ущерб московскому бизнесу составил несколько десятков миллионов рублей. Однако точная сумма ущерба будет оценена позднее.

Тем не менее, местные предприниматели проявили социальную ответственность перед лицом непогоды: курьеры доставляли товары, а владельцы магазинов и кафе предоставляли людям укрытие от ливня, подчеркнул Катырин.

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