В Санкт-Петербурге дедушка перепутал детей в детском саду и забрал чужого ребенка

По информации, поступившей в полицию Невского района в понедельник, женщина обратилась с сообщением о похищении своей дочери из детского сада. Педагог сказала ей, что ребенка забрал дедушка. Но в данной семье не было дедушки, как сообщили в правоохранительных органах региона, пишет Общественная служба новостей.