В Санкт-Петербурге дедушка перепутал детей в детском саду и забрал чужого ребенка

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
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Updated Сегодня, 19:00
По информации, поступившей в полицию Невского района в понедельник, женщина обратилась с сообщением о похищении своей дочери из детского сада. Педагог сказала ей, что ребенка забрал дедушка. Но в данной семье не было дедушки, как сообщили в правоохранительных органах региона, пишет Общественная служба новостей.
После этого были составлены ориентировки с описанием предполагаемого дедушки, и начался поиск. Однако внезапно девочка вернулась обратно в детский сад. Оказалось, что дедушка осознал свою ошибку и вернулся, чтобы забрать свою настоящую внучку.
Воспитательница объяснила, что она отдала ребенка незнакомому человеку, так как только начала работать на дежурной группе и еще не знала родителей и родственников в лицо.
Родители девочки решили не подавать заявление в полицию. Официального подтверждения данной информации от ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не поступило.