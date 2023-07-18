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В Санкт-Петербурге дедушка перепутал детей в детском саду и забрал чужого ребенка

18 июля 2023, 18:59
В Санкт-Петербурге произошел необычный случай, когда дедушка по ошибке забрал чужую внучку из детского сада, но затем вернул ребенка после понимания своего недопонимания.

По информации, поступившей в полицию Невского района в понедельник, женщина обратилась с сообщением о похищении своей дочери из детского сада. Педагог сказала ей, что ребенка забрал дедушка. Но в данной семье не было дедушки, как сообщили в правоохранительных органах региона, пишет Общественная служба новостей.

После этого были составлены ориентировки с описанием предполагаемого дедушки, и начался поиск. Однако внезапно девочка вернулась обратно в детский сад. Оказалось, что дедушка осознал свою ошибку и вернулся, чтобы забрать свою настоящую внучку.

Воспитательница объяснила, что она отдала ребенка незнакомому человеку, так как только начала работать на дежурной группе и еще не знала родителей и родственников в лицо.

Родители девочки решили не подавать заявление в полицию. Официального подтверждения данной информации от ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не поступило.

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