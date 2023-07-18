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Posted Сегодня, 19:06

Published Сегодня, 19:06

Modified Сегодня, 19:07

Updated Сегодня, 19:07

В России мошенники используют фейковые банковские приложения

18 июля 2023, 19:06
Новую схему мошенничества с фейковыми банковскими приложениями обнародовал эксперт по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского», Дмитрий Калинин.

Злоумышленники умело маскируют программы удаленного доступа, придающим им вид и функциональность банковских приложений, пишет Общественная служба новостей.

Как рассказал специалист, вредоносные программы распространяются злоумышленниками под прикрытием сотрудников службы поддержки. Фальшивые приложения выглядят и называются так же, как официальные банковские приложения, и даже имеют аналогичные иконки.

«Легитимные приложения обычно используют открытый исходный код, что позволяет мошенникам легко создавать их поддельные версии», — прокомментировал Калинин.

После того, как жертва устанавливает такое приложение, она дает злоумышленнику удаленный доступ к своему смартфону, позволяя преступнику контролировать аккаунт и выводить деньги. За последние 11 дней было зафиксировано и предотвращено сотни подобных атак.

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