В России мошенники используют фейковые банковские приложения

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
Злоумышленники умело маскируют программы удаленного доступа, придающим им вид и функциональность банковских приложений, пишет Общественная служба новостей.
Как рассказал специалист, вредоносные программы распространяются злоумышленниками под прикрытием сотрудников службы поддержки. Фальшивые приложения выглядят и называются так же, как официальные банковские приложения, и даже имеют аналогичные иконки.
«Легитимные приложения обычно используют открытый исходный код, что позволяет мошенникам легко создавать их поддельные версии», — прокомментировал Калинин.
После того, как жертва устанавливает такое приложение, она дает злоумышленнику удаленный доступ к своему смартфону, позволяя преступнику контролировать аккаунт и выводить деньги. За последние 11 дней было зафиксировано и предотвращено сотни подобных атак.