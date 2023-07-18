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В Омске ушедший в «самоволку» младший сержант получил пять лет колонии

18 июля 2023, 05:24
Фото: Город55
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Военнослужащего разыскивали на протяжении четырех месяцев.

В Омском гарнизонном военном суде вынесли приговор младшему сержанту Максиму П. Он пожелал отдохнуть от служебных обязанностей, так что самовольно оставил воинскую часть в Омске. Нарушение зафиксировали в начале ноября прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе суда, у него не было уважительных причин для этого. Пожелав провести время вне военной части, он обосновался в городе среди гражданских. В начале апреля 2023 года уклониста разыскали и доставили в военную комендатуру.

Ему назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Пока что приговор не вступил в законную силу.

Ранее Город55 писал о ефрейторе, которого признали виновным в самовольном оставлении воинской части. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет, но это условный срок.

Военнослужащий из Омска почти на год ушел в самоволку и получил за это 7 лет условки
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Общество#Омский гарнизонный военный суд#Самовольный уход#Военнослужащий
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