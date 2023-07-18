В Омске ушедший в «самоволку» младший сержант получил пять лет колонии

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
В Омском гарнизонном военном суде вынесли приговор младшему сержанту Максиму П. Он пожелал отдохнуть от служебных обязанностей, так что самовольно оставил воинскую часть в Омске. Нарушение зафиксировали в начале ноября прошлого года.
Как сообщили в пресс-службе суда, у него не было уважительных причин для этого. Пожелав провести время вне военной части, он обосновался в городе среди гражданских. В начале апреля 2023 года уклониста разыскали и доставили в военную комендатуру.
Ему назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Пока что приговор не вступил в законную силу.
Ранее Город55 писал о ефрейторе, которого признали виновным в самовольном оставлении воинской части. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет, но это условный срок.