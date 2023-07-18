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В Омске на популярный маршрут № 78 хотят поставить большие автобусы

18 июля 2023, 04:55
Фото: Город55
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Сотрудники профильного департамента в тестовом режиме уже запускали более вместительный транспорт.

На популярном маршруте, связывающем поселок Солнечный и поселок Биофабрика, собираются запустить автобусы большого класса. Об этом в эфире ГТРК «Иртыш» сообщил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

Маршрут № 78 достаточно популярен у горожан, так что транспорт часто переполнен. Глава профильного ведомства сказал, что сотрудники дептранса еще продумывают план по внедрению автобусов большого класса на данное направление.

Дело в том, что дорога по улица 3-я Енисейская в районе пересечения с улицей Конева узковата. Как рассказал Кормилец, департамент организовал тестовый прогон больших автобусов на маршруте.

«У нас были два тонких места, где радиус поворота на грани. Мы укладываемся. Провозная способность увеличится», — резюмировал он.

Сроков введения автобусов большого класса на маршрут глава дептранса не назвал. Помимо этого он заявил о планах сделать маршрут № 24 магистральным. Тогда автобусы на этом направлении будут работать с 06:00 до 23:00.

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#Алина Ясинская#Автобус#Пассажирский автобус#Автобусный маршрут#Департамент транспорта#Вадим Кормилец#Новости#Транспорт#Общество
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