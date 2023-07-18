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В Малгобеке в Ингушетии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия воды

18 июля 2023, 18:51
Мэр города Малгобека, Мусса Галаев, объявил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с критической нехваткой воды в населенном пункте.

По данным местных СМИ, причиной введения ЧС стало выход из строя обоих насосов, обеспечивавших водоснабжение города. Оборудование полностью изношено и требует замены, что потребует времени на приобретение и установку новых насосов. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Интересно отметить, что весь водоснабжающий ресурс в Малгобеке является импортным.

Проблема питьевой воды в Ингушетии возникает ежегодно. Несколько сельских поселений в районах Малгобекского, Сунженского и Назрановского районов, а также часть города Назрань сталкиваются с острой нехваткой питьевой воды из-за летней засухи.

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