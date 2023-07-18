В Малгобеке в Ингушетии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия воды

По данным местных СМИ, причиной введения ЧС стало выход из строя обоих насосов, обеспечивавших водоснабжение города. Оборудование полностью изношено и требует замены, что потребует времени на приобретение и установку новых насосов. Об этом сообщает Общественная служба новостей.