В Малгобеке в Ингушетии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия воды

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
По данным местных СМИ, причиной введения ЧС стало выход из строя обоих насосов, обеспечивавших водоснабжение города. Оборудование полностью изношено и требует замены, что потребует времени на приобретение и установку новых насосов. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Интересно отметить, что весь водоснабжающий ресурс в Малгобеке является импортным.
Проблема питьевой воды в Ингушетии возникает ежегодно. Несколько сельских поселений в районах Малгобекского, Сунженского и Назрановского районов, а также часть города Назрань сталкиваются с острой нехваткой питьевой воды из-за летней засухи.