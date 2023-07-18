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Супермодель Джиджи Хадид задержали по обвинению в хранении и употреблении наркотиков

18 июля 2023, 17:56
На Каймановых островах была задержана известная модель Джиджи Хадид. Полиция обвиняет ее в употреблении и хранении марихуаны, информирует таблоид TMZ.

10 июля модель прибыла на частном самолете в аэропорт имени Оуэна Робертса и прошла таможенный контроль со своим багажом. Об этом пишет 360tv.ru.

Сотрудники таможни и пограничного контроля провели проверку ее сумок при помощи сканера, а затем осуществили обыск вручную. В результате обнаружились небольшие количества марихуаны и принадлежности для курения в вещах Хадид. Супермодель и ее спутника арестовали, однако позднее девушку выпустили под залог в размере 1000 долларов.

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