Супермодель Джиджи Хадид задержали по обвинению в хранении и употреблении наркотиков

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
10 июля модель прибыла на частном самолете в аэропорт имени Оуэна Робертса и прошла таможенный контроль со своим багажом. Об этом пишет 360tv.ru.
Сотрудники таможни и пограничного контроля провели проверку ее сумок при помощи сканера, а затем осуществили обыск вручную. В результате обнаружились небольшие количества марихуаны и принадлежности для курения в вещах Хадид. Супермодель и ее спутника арестовали, однако позднее девушку выпустили под залог в размере 1000 долларов.