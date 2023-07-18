Супермодель Джиджи Хадид задержали по обвинению в хранении и употреблении наркотиков

Сотрудники таможни и пограничного контроля провели проверку ее сумок при помощи сканера, а затем осуществили обыск вручную. В результате обнаружились небольшие количества марихуаны и принадлежности для курения в вещах Хадид. Супермодель и ее спутника арестовали, однако позднее девушку выпустили под залог в размере 1000 долларов.