Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Выставка цветоводства и садоводства «Флора» в этом году откроется в пятницу, 4 августа, в 16 часов. Экспозиция разместится в Выставочном и Воскресенском скверах и будет работать до 8 августа включительно.
Для оформления выставки высадят больше 350 тысяч цветов. Первые композиции появятся в конце июля. Тогда же начнет работать и круглосуточная охрана, чтобы экспонаты не повредили вандалы.
В этом году выставка будет посвящена теме времени. В скверах будут размещены цветочные композиции: «Беззаботное время — детство», «Машина времени», «Время любить», «Время учиться», «Древо жизни», «Время творить», «Время открытий», «Река времени» и др.
Ранее Город55 рассказывал, что оформлять «Флору» в этом году будет компания омской предпринимательницы Светланы Полевьяновой. Сумма контракта составляет 9 030 657 рублей.