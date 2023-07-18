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Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Школьников и тренера госпитализировали с отравлением после купания в Черном море

18 июля 2023, 18:07
На участке около базы отдыха «Парус» в Туапсинском районе Краснодарского края был введен запрет на купание в Черном море из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки. Однако группа школьников вместе с тренером решили поплавать, после чего были госпитализированы с отравлением.

Согласно информации пресс-службы краевой прокуратуры, на данном участке акватории действовал запрет на купание. Об этом пишет 360tv.ru.

После купания 12 детей и один взрослый почувствовали себя плохо — у них появилась тошнота и повысилась температура. Всех пострадавших доставили в местную больницу, где им предоставили медицинскую помощь. Состояние детей и тренера сейчас удовлетворительное, опасности для их жизни и здоровья нет.

На место происшествия прибыли сотрудники Роспотребнадзора, которые взяли пробы воды для дальнейшего анализа. Краевная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения владельцем базы санитарно-эпидемиологического законодательства. В случае выявления нарушений, надзорное ведомство примет соответствующие меры. Также правоохранительные органы края проводят свою проверку под контролем прокуратуры.

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