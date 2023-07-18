Школьников и тренера госпитализировали с отравлением после купания в Черном море

После купания 12 детей и один взрослый почувствовали себя плохо — у них появилась тошнота и повысилась температура. Всех пострадавших доставили в местную больницу, где им предоставили медицинскую помощь. Состояние детей и тренера сейчас удовлетворительное, опасности для их жизни и здоровья нет.