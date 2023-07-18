Школьников и тренера госпитализировали с отравлением после купания в Черном море

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Согласно информации пресс-службы краевой прокуратуры, на данном участке акватории действовал запрет на купание. Об этом пишет 360tv.ru.
После купания 12 детей и один взрослый почувствовали себя плохо — у них появилась тошнота и повысилась температура. Всех пострадавших доставили в местную больницу, где им предоставили медицинскую помощь. Состояние детей и тренера сейчас удовлетворительное, опасности для их жизни и здоровья нет.
На место происшествия прибыли сотрудники Роспотребнадзора, которые взяли пробы воды для дальнейшего анализа. Краевная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения владельцем базы санитарно-эпидемиологического законодательства. В случае выявления нарушений, надзорное ведомство примет соответствующие меры. Также правоохранительные органы края проводят свою проверку под контролем прокуратуры.