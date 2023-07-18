Российский паспорт сохраняет 49 место в мировом рейтинге привлекательности паспортов

По результатам исследования компании, российский паспорт опустился на одну строчку рейтинга — в 2022 году он занимал 50-е место. Данный документ также указывает, что количество стран и территорий, доступных для въезда без визы для россиян, сократилось с 118 до 115, однако позиция России осталась на прежнем уровне по сравнению с началом 2023 года, пишет Общественная служба новостей.