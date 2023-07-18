Российский паспорт сохраняет 49 место в мировом рейтинге привлекательности паспортов

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
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Updated Сегодня, 18:57
По результатам исследования компании, российский паспорт опустился на одну строчку рейтинга — в 2022 году он занимал 50-е место. Данный документ также указывает, что количество стран и территорий, доступных для въезда без визы для россиян, сократилось с 118 до 115, однако позиция России осталась на прежнем уровне по сравнению с началом 2023 года, пишет Общественная служба новостей.
Согласно сообщению ТАСС, мировой рейтинг «индекса привлекательности паспортов» опубликован компанией Henley&Partners с 2006 года и обновляется ежегодно. Места для 119 стран и территорий в рейтинге определяются на основе данных, предоставленных Международной ассоциацией воздушного транспорта. Самые высокие позиции в рейтинге занимают страны, чьи паспорта позволяют гражданам посещать наибольшее количество мест без виз.
Как сообщает информагентство, Российская Федерация начинала свой путь в рейтинге с 62-й позиции. Наивысшую позицию в списке паспорт России занимал в 2014 году, когда он располагался на 38-й строчке.