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Резкий рост аварий с участием электросамокатов в областной столице

18 июля 2023, 09:19
В Тюмени, областной столице, заметно увеличилось число аварий, в которых водители электросамокатов становятся виновниками или участниками. По сравнению с предыдущим годом, их количество выросло почти вдвое.

Госавтоинспекция выражает озабоченность из-за резкого увеличения дорожной аварийности, связанной с электросамокатами, в Тюмени. С началом лета произошло 50 ДТП, в которых пострадали 54 человека, включая 21 ребенка, что значительно больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Основными причинами аварий с участием самокатов, согласно данным ведомства, являются нарушения правил дорожного движения, такие как проезд по пешеходному переходу с несоблюдением предписаний, внезапное выезжаем за припаркованный автомобиль и неправильное проезд перекрестков. Важно отметить, что нарушители могут быть привлечены к административной ответственности, пишет ФедералПресс.

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