Резкий рост аварий с участием электросамокатов в областной столице

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Госавтоинспекция выражает озабоченность из-за резкого увеличения дорожной аварийности, связанной с электросамокатами, в Тюмени. С началом лета произошло 50 ДТП, в которых пострадали 54 человека, включая 21 ребенка, что значительно больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
Основными причинами аварий с участием самокатов, согласно данным ведомства, являются нарушения правил дорожного движения, такие как проезд по пешеходному переходу с несоблюдением предписаний, внезапное выезжаем за припаркованный автомобиль и неправильное проезд перекрестков. Важно отметить, что нарушители могут быть привлечены к административной ответственности, пишет ФедералПресс.