Резкий рост аварий с участием электросамокатов в областной столице

Госавтоинспекция выражает озабоченность из-за резкого увеличения дорожной аварийности, связанной с электросамокатами, в Тюмени. С началом лета произошло 50 ДТП, в которых пострадали 54 человека, включая 21 ребенка, что значительно больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.