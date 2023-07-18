Работа или IPhone. Каждый пятый омич откажется от вакансии из-за техники Apple

Выяснилось, что каждый пятый владелец айфона (21%) не готов сменить его на другой гаджет и откажется от предлагаемой вакансии, если на работе под запрет попадет техника Apple. При этом 42% респондентов заявили, что пожертвуют айфоном ради трудоустройства.