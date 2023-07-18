Работа или IPhone. Каждый пятый омич откажется от вакансии из-за техники Apple

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
С 17 июля сотрудникам Минпромторга запретили пользоваться айфонами для рабочей коммуникации. Ранее такой запрет ввели и в администрации президента. Сервис по поиску вакансий SuperJob выяснил у омичей, готовы ли они отказаться от трудоустройства ради смартфонов Apple.
Выяснилось, что каждый пятый владелец айфона (21%) не готов сменить его на другой гаджет и откажется от предлагаемой вакансии, если на работе под запрет попадет техника Apple. При этом 42% респондентов заявили, что пожертвуют айфоном ради трудоустройства.
Опрос показал, что для мужчин прием на работу важнее привычного смартфона, чем для женщин (46% против 40%).