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Работа или IPhone. Каждый пятый омич откажется от вакансии из-за техники Apple

18 июля 2023, 07:54
Фото: 1MI
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21% омичей заявили, что IPhone дороже трудоустройства

Опрос показал, что для мужчин прием на работу важнее привычного смартфона, чем для женщин (46% против 40%).

С 17 июля сотрудникам Минпромторга запретили пользоваться айфонами для рабочей коммуникации. Ранее такой запрет ввели и в администрации президента. Сервис по поиску вакансий SuperJob выяснил у омичей, готовы ли они отказаться от трудоустройства ради смартфонов Apple.

Выяснилось, что каждый пятый владелец айфона (21%) не готов сменить его на другой гаджет и откажется от предлагаемой вакансии, если на работе под запрет попадет техника Apple. При этом 42% респондентов заявили, что пожертвуют айфоном ради трудоустройства.

Опрос показал, что для мужчин прием на работу важнее привычного смартфона, чем для женщин (46% против 40%).

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#Айфон#Работа#Вакансии#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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