Предприниматель задержан в Новосибирске после смерти подростка на стройке

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону, пишет ФедералПресс.
«Предприниматель, разрешивший несовершеннолетним детям выполнять работы, был задержан. В ближайшее время следователь представит ходатайство в суд о принятии меры пресечения. Ему предъявлено обвинение, и в качестве меры пресечения избран домашний арест», — рассказали в пресс-службе.
Ведомство уточнило, что следователи выясняют подробности произошедшего, а предпринимателю предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении строительных или других работ.