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Предприниматель задержан в Новосибирске после смерти подростка на стройке

18 июля 2023, 09:48
В Новосибирске был задержан предприниматель, который позволил двум несовершеннолетним подросткам заниматься работами на высоте на строительной площадке, в результате чего один из них погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону, пишет ФедералПресс.

«Предприниматель, разрешивший несовершеннолетним детям выполнять работы, был задержан. В ближайшее время следователь представит ходатайство в суд о принятии меры пресечения. Ему предъявлено обвинение, и в качестве меры пресечения избран домашний арест», — рассказали в пресс-службе.

Ведомство уточнило, что следователи выясняют подробности произошедшего, а предпринимателю предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении строительных или других работ.

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