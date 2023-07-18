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Победители конкурса «Билет в Арктику» отправятся в научную экспедицию

18 июля 2023, 19:24
Фото: 1MI
В Российской Федерации стартовал мультиформатный конкурс для студентов «Билет в Арктику», в числе целей которого заявлена популяризация знаний в области освоения и изучения Арктического региона. Ожидается, что в конкурсе примут участие более 300 тысяч студентов.

Участники экспедиции отправятся на производственные объекты на Кольском полуострове, проведут ряд опытов для своих исследовательских проектов, познакомятся с учеными и специалистами, работающими в Арктике.

Как рассказал Денис Секиринский, замминистра науки и высшего образования РФ, исследование Арктики входит в число семи приоритетов, установленных в рамках Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Задача проекта — привлечение будущих исследователей к изучению Арктического региона. Реализация проекта осуществляется в рамках объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий, целью которого является усиление влияния науки на развитие России и общества.

Участники получат возможность в виртуальном формате исследовать интерактивную карту Арктики благодаря специальной разработке — мини-приложению «ВКонтакте» «Билет в Арктику». Там же они смогут провести проверку своих знаний, выполнив мультиформатные задания.

На карте размещены 33 предмета — символы Русского Севера. За каждую из находок пользователю начисляются игровые бонусы — их можно потратить на призы — стикеры, голоса и подарки. Помимо этого, участникам предлагается пройти онлайн-тестирование, по результатам которого наиболее результативные получат возможность презентовать свой арктический проект. Авторы тридцати лучших проектов представят свои работы на рассмотрение экспертного жюри, которое выберет 10 победителей.

«Росатом», «Норникель» и «ФосАгро» выступают в роли стратегических партнеров проекта. Эти организации активно развивают арктическое направление.

В числе экспертов конкурса — представители РАН, Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), Томского государственного университета и Томского политехнического университета, а также Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.

Принять участие в розыгрыше путешествия в Арктику можно в приложении vk.cc/arctica. Регистрация открыта до 21 августа 2023 года.

Участниками конкурса могут стать граждане РФ в возрасте 18–35 лет, обучающиеся в колледжах, вузах и аспирантурах вузов и прочих учебных заведениях, а также сотрудники научных институтов и организаций.

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