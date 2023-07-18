Победители конкурса «Билет в Арктику» отправятся в научную экспедицию

На карте размещены 33 предмета — символы Русского Севера. За каждую из находок пользователю начисляются игровые бонусы — их можно потратить на призы — стикеры, голоса и подарки. Помимо этого, участникам предлагается пройти онлайн-тестирование, по результатам которого наиболее результативные получат возможность презентовать свой арктический проект. Авторы тридцати лучших проектов представят свои работы на рассмотрение экспертного жюри, которое выберет 10 победителей.