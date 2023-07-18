Осторожно, клещи! Омичам дали советы, как обезопасить себя от переносчиков энцефалита

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Привито от клещевого энцефалита более 79 тысяч человек.
В специализированных лабораториях исследовано 98% клещей, снятых с людей, из них заражено клещевым энцефалитом — 1,9%, боррелиями — 14,1%, зараженных возбудителями эрлихиоза — 1,7%, анаплазмоза человека — 2,1%.
Роспотребнадзор обращает внимание, что за прошедшее полугодие в Омске и области было зарегистрировано 4 случая заражения людей — один случай заражения клещевым вирусным энцефалитом и три случая заражения боррелиозом.
Чтобы избежать укуса опасного насекомого, необходимо соблюдать простые правила:
Управление Роспотребнадзора по Омской области следит за ситуацией и сообщает, что в текущем году запланировано провести акарицидные обработки на площади более 3 тысяч га. За прошедший период обработано 2805.62 га.