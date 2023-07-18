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Осторожно, клещи! Омичам дали советы, как обезопасить себя от переносчиков энцефалита

18 июля 2023, 10:12
Фото: 1MI

Четверо омичей стали жертвами клещей, зараженных энцефалитом и боррелиозом

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщает, что на 18 июля 2023 с жалобой на укус клеща в медицинские учреждения обратились 3340 человек, 945 из которых — дети.

Привито от клещевого энцефалита более 79 тысяч человек.

В специализированных лабораториях исследовано 98% клещей, снятых с людей, из них заражено клещевым энцефалитом — 1,9%, боррелиями — 14,1%, зараженных возбудителями эрлихиоза — 1,7%, анаплазмоза человека — 2,1%.

Роспотребнадзор обращает внимание, что за прошедшее полугодие в Омске и области было зарегистрировано 4 случая заражения людей — один случай заражения клещевым вирусным энцефалитом и три случая заражения боррелиозом.

Чтобы избежать укуса опасного насекомого, необходимо соблюдать простые правила:

  1. Перед выходом из дома обрабатываете одежду акарицидными препаратами, которые убивают клещей (брюки — в области голеней, куртку или рубашку — нижнюю часть, область ворота, а также манжеты рукавов).
  2. Находясь на улице, каждые 15-30 минут проводите осмотр открытых частей тела и одежды. Особенное внимание обращайте на волосистые части тела, кожные складки, ушные раковины, подмышечные и паховые области, грудь, а в одежде — складки и швы. Также осматривайте личные вещи и животных.
  3. Старайтесь надевать закрытую одежду: с длинными рукавами, воротниками, длинные брюки, в идеале, с резинками на голени. Носите головные уборы. В периоды активности клещей, стоит отдавать предпочтение светлой одежде, так как на ней проще увидеть насекомое.
  4. Нельзя раздавливать клеща пальцем!
  5. Если клещ все-таки укусил, необходимо обратиться за помощью в медицинское учреждение, где его смогут быстро и безопасно удалить.

Управление Роспотребнадзора по Омской области следит за ситуацией и сообщает, что в текущем году запланировано провести акарицидные обработки на площади более 3 тысяч га. За прошедший период обработано 2805.62 га.

Нападения кровососущих продолжаются. Всего за неделю клещи покусали более 130 омичей
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#Анастасия Баянова#Омск#Омский район#Клещи#Клещевой энцефалит
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