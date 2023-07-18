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Омское УФАС оштрафовало на 355 млн участников дорожных картелей

18 июля 2023, 07:28
Фото: 1MI
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Крупные компании договорились об удержании цены при проведении государственных закупок.

Строительные компании «Стройсервис», «Сиброс» и «Омскавтодор» оштрафовали за картельный сговор при участии в аукционах государственных закупок, сообщили сегодня, 18 июля, в омском УФАС.

Подрядчики заключали между собой антиконкурентные соглашения, что запрещено законом. Компании во время аукциона удерживали высокую цену, а победитель торгов был заранее определен.

«Действия компаний привели к поддержанию цен на торгах. Снижение начальной цены контракта было минимальным и составило от 0,5% до 1,1%», — рассказали в УФАС.

В итоге «Стройсервис» получил штраф в размере 186,9 млн рублей, «Сиброс» в размере 82,7 млн, а «Омскавтодор» — 85,3 млн рублей.

Директор ООО «Стройсервис» Яков Вагнер и бывший директор АО «Омскавтодор» Алексей Шипилов уже были уличены в картельном сговоре. Как посчитало следствие, участники аукциона в 2022 году заранее договорились о том, кто должен стать победителем аукциона по ремонту дороги Омск-Тара и намеренно занижали цену.

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#Евгений Игишев#Омск#УФАС#Картельный сговор#Штраф#Подрядчик#Дороги#Строительство дороги#Строительство#Омская область
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