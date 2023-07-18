Омское УФАС оштрафовало на 355 млн участников дорожных картелей

Директор ООО «Стройсервис» Яков Вагнер и бывший директор АО «Омскавтодор» Алексей Шипилов уже были уличены в картельном сговоре. Как посчитало следствие, участники аукциона в 2022 году заранее договорились о том, кто должен стать победителем аукциона по ремонту дороги Омск-Тара и намеренно занижали цену.