Омское УФАС оштрафовало на 355 млн участников дорожных картелей

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Строительные компании «Стройсервис», «Сиброс» и «Омскавтодор» оштрафовали за картельный сговор при участии в аукционах государственных закупок, сообщили сегодня, 18 июля, в омском УФАС.
Подрядчики заключали между собой антиконкурентные соглашения, что запрещено законом. Компании во время аукциона удерживали высокую цену, а победитель торгов был заранее определен.
«Действия компаний привели к поддержанию цен на торгах. Снижение начальной цены контракта было минимальным и составило от 0,5% до 1,1%», — рассказали в УФАС.
В итоге «Стройсервис» получил штраф в размере 186,9 млн рублей, «Сиброс» в размере 82,7 млн, а «Омскавтодор» — 85,3 млн рублей.
Директор ООО «Стройсервис» Яков Вагнер и бывший директор АО «Омскавтодор» Алексей Шипилов уже были уличены в картельном сговоре. Как посчитало следствие, участники аукциона в 2022 году заранее договорились о том, кто должен стать победителем аукциона по ремонту дороги Омск-Тара и намеренно занижали цену.