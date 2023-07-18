Омский минкульт не стал признавать памятниками архитектуры три старинных здания

Трем другим старинным зданиям в получении статуса объекта культурного наследия омский минкульт отказал. Речь идет о двухэтажном доме по адресу Сенная, 35 (объект «Постоялый двор», 19 век), а также двух соседних одноэтажных домах № 60 и № 62 по улице 10 лет Октября.