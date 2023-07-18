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Омский минкульт не стал признавать памятниками архитектуры три старинных здания

18 июля 2023, 12:22
Фото: 1MI
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В то же время 100-летний дом на улице Слободская пополнил список объектов культурного наследия.

В перечень вновь выявленных объектов культурного наследия включили одноэтажный деревянный дом, построенный в конце 19 века. Соответствующий приказ подписал 18 июля первый замминистра культуры Иван Шеин.

«Дом жилой Мины Федорова» находится на улице Слободская, 11. В ближайшие три рабочих дня управление по сохранению и госохране объектов культурного наследия должно уведомить владельцев дома об этом факте.

Трем другим старинным зданиям в получении статуса объекта культурного наследия омский минкульт отказал. Речь идет о двухэтажном доме по адресу Сенная, 35 (объект «Постоялый двор», 19 век), а также двух соседних одноэтажных домах № 60 и № 62 по улице 10 лет Октября.

Дома № 60 и 62 на 10 лет ОктябряДома № 60 и 62 на 10 лет Октября
Дома № 60 и 62 на 10 лет Октября
Фото: yandex.ru/maps
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