Омский «Авангард» заключил контракт с 36-летний вратарем Ильей Проскуряковым

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
«Авангард» заключил контракт на один год с 36-летним вратарем Ильей Проскруряковым. Об этом сегодня, 18 июля, рассказали в социальных сетях хоккейного клуба.
«Проскуряков — опытный и надежный вратарь, сыгравший более 400 матчей в КХЛ. Отличается правильным отношением к делу, за счет чего и выступает так долго на высшем уровне. Станет хорошим примером для наших молодых голкиперов, старшим товарищем и наставником», — рассказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
В прошлом сезоне Проскуряков отыграл в челябинском «Тракторе» 31 матч. Хоккеист одержал 11 побед, в четырех играх оформил «сухарь».
Ранее Город55 сообщал, что помощником генерального менеджера «Авангарда» стал бывший игрок команды Кирилл Лямин. Он будет отвечать за направление МХЛ и ВХЛ.