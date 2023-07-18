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Омский «Авангард» заключил контракт с 36-летний вратарем Ильей Проскуряковым

18 июля 2023, 12:05
Фото: ХК Авангард
В прошлом сезоне Проскуряков играл за челябинский Трактор
У хоккеиста за плечами больше 400 матчей в Континентальной хоккейной лиге.

«Авангард» заключил контракт на один год с 36-летним вратарем Ильей Проскруряковым. Об этом сегодня, 18 июля, рассказали в социальных сетях хоккейного клуба.

«Проскуряков — опытный и надежный вратарь, сыгравший более 400 матчей в КХЛ. Отличается правильным отношением к делу, за счет чего и выступает так долго на высшем уровне. Станет хорошим примером для наших молодых голкиперов, старшим товарищем и наставником», — рассказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

В прошлом сезоне Проскуряков отыграл в челябинском «Тракторе» 31 матч. Хоккеист одержал 11 побед, в четырех играх оформил «сухарь».

Ранее Город55 сообщал, что помощником генерального менеджера «Авангарда» стал бывший игрок команды Кирилл Лямин. Он будет отвечать за направление МХЛ и ВХЛ.

Экс-игрок омского «Авангарда» Лямин стали помощником генерального менеджера клуба
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