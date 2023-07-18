Омичи пожаловались на поликлинику, где оказалось невозможно сдать анализы

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
О ситуация рассказала жительница города, которой в срочном порядке была необходима эта услуга.
«Назначена плановая операция. За две недели взяла талон к терапевту, выписали направления на сдачу анализов. Второй день хожу, чтоб сдать кровь, в поликлинике не работает интернет, поэтому анализы не берут!», — пожаловалась женщина в группе Омск ВК.
Также она отмечает, что из-за неразберихи в государственной клинике ей пришлось сдавать анализы платно, в частной клинике.
О проблемах с интернетом, по словам жительницы города, знает руководство учреждения, но никаких мер не предпринимает, а на вопрос, что делать посетителям в такой ситуации, ответа не дает.
Добавим, что пока официальных комментариев от регионального министерства здравоохранения не поступало.