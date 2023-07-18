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Омичи пожаловались на поликлинику, где оказалось невозможно сдать анализы

18 июля 2023, 08:53
Фото: 1MI
По словам местных жителей, в городской поликлинике №2 по адресу 10 лет октября 179 невозможно сдать кровь из-за отсутствия интернета

О ситуация рассказала жительница города, которой в срочном порядке была необходима эта услуга.

«Назначена плановая операция. За две недели взяла талон к терапевту, выписали направления на сдачу анализов. Второй день хожу, чтоб сдать кровь, в поликлинике не работает интернет, поэтому анализы не берут!», — пожаловалась женщина в группе Омск ВК.

Также она отмечает, что из-за неразберихи в государственной клинике ей пришлось сдавать анализы платно, в частной клинике.

О проблемах с интернетом, по словам жительницы города, знает руководство учреждения, но никаких мер не предпринимает, а на вопрос, что делать посетителям в такой ситуации, ответа не дает.

Добавим, что пока официальных комментариев от регионального министерства здравоохранения не поступало.

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#Анастасия Баянова#Новости#Общество#Омск#Больница#Анализы#Жалоба
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