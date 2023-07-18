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Очередь на Крымский мост со стороны Крыма устранили

18 июля 2023, 19:02
Согласно последним сообщениям оперативного Telegram-канала, информационного центра по обстановке на автоподходах к Крымскому мосту, вечером 18 июля очередь со стороны Республики Крым была успешно ликвидирована.

По данным канала: «На данный момент, к 20:00, в очереди со стороны Тамани находится 831 транспортное средство. Ожидание превышает два часа. Со стороны Керчи движение проходит без проблем».

Ранее сообщалось о трагическом инциденте на Крымском мосту, в результате которого пострадала семья, пишет Общественная служба новостей. Родители погибли, а девочка находится в больнице с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой.

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