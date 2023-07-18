Очередь на Крымский мост со стороны Крыма устранили

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
По данным канала: «На данный момент, к 20:00, в очереди со стороны Тамани находится 831 транспортное средство. Ожидание превышает два часа. Со стороны Керчи движение проходит без проблем».
Ранее сообщалось о трагическом инциденте на Крымском мосту, в результате которого пострадала семья, пишет Общественная служба новостей. Родители погибли, а девочка находится в больнице с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой.