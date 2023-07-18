Новые технологии. Для поликлиники в Омской области разработали 3D-проект

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Проект медицинского комплекса на 310 мест в поселке Восточный был представлен в трёхмерном объектно-пространственном виде, созданном при помощи технологий информационного моделирования (ТИМ). Авторы проекта — институт ООО «Горпроект» и IT-компания BIM-Cluster.
Поликлиника будет построена в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области» национального проекта «Здравоохранение».
Здание расположится в Октябрьском округе Омска на границах улиц 4-я Железнодорожная — 3-я Железнодорожная — 19-я Рабочая. Площадь земельного участка — 6 992 квадратных метров. Площадь взрослого отделения составит 750 квадратных метров, а детского — 550 квадратных метров. Сейчас проект «Взрослая поликлиника — детская поликлиника» проходит оценку специалистов и госэкспертизы.
Заказчиком проекта выступило министерство строительства Омской области (БУОО «Омскоблстройзаказчик»). Подрядчик — ООО «ИКГ-Транс».