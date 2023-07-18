Новые технологии. Для поликлиники в Омской области разработали 3D-проект

Проект медицинского комплекса на 310 мест в поселке Восточный был представлен в трёхмерном объектно-пространственном виде, созданном при помощи технологий информационного моделирования (ТИМ). Авторы проекта — институт ООО «Горпроект» и IT-компания BIM-Cluster.