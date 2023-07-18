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Новые технологии. Для поликлиники в Омской области разработали 3D-проект

18 июля 2023, 11:15
Фото: Администрация Омской области

Для новой поликлиники на окраине Омска разработали 3-D проект

В Региональном минстрое рассказали, что это позволит исключить минимизировать затраты ошибки при строительстве.

Проект медицинского комплекса на 310 мест в поселке Восточный был представлен в трёхмерном объектно-пространственном виде, созданном при помощи технологий информационного моделирования (ТИМ). Авторы проекта — институт ООО «Горпроект» и IT-компания BIM-Cluster.

Поликлиника будет построена в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области» национального проекта «Здравоохранение».

Здание расположится в Октябрьском округе Омска на границах улиц 4-я Железнодорожная — 3-я Железнодорожная — 19-я Рабочая. Площадь земельного участка — 6 992 квадратных метров. Площадь взрослого отделения составит 750 квадратных метров, а детского — 550 квадратных метров. Сейчас проект «Взрослая поликлиника — детская поликлиника» проходит оценку специалистов и госэкспертизы.

Заказчиком проекта выступило министерство строительства Омской области (БУОО «Омскоблстройзаказчик»). Подрядчик — ООО «ИКГ-Транс».

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#Анастасия Баянова
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