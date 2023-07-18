Новикомбанк заключил контракты по поддержке инноваций в промышленности на 36 млрд руб

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Новикомбанк, который в этом году отмечает свое 30-летие, и ранее оказывал поддержку программам производства инновационной продукции. Собственные преференциальные программы банка, разработанные для высокотехнологичных предприятий, постоянно развиваются.
По словам Анны Лаврентьевой, старшего вице-президента Новикомбанка, не только собственные банковские программы, но и финансирование с государственной поддержкой и регуляторными стимулами, выпуск облигаций устойчивого развития, а также выкуп портфелей займов институтов развития кредитными организациями входят в число прогрессивных инструментов банка. Об этом сообщает ТАСС.
Например, на выставке Новикомбанк подписал договор по организации финансирования проектов АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Совокупная сумма по соглашению, которое направлено на поддержку производства радиоэлектронных систем, составляет 10 млрд рублей.
Согласно информации пресс-службы, Новикомбанк также обеспечит финансирование с максимальной интеграцией мер господдержки для инновационных проектов бизнес-акселератора госкорпорации «Ростех», где участники под руководством наставников работают над трансформацией инновационных проектов в реальные разработки, применяемые в отечественной промышленности. Вероятно, в число первых проектов такого типа, которые будут реализованы при поддержке банка, войдет производство современных литий-ионных батарей.
Помимо этого, благодаря банковским гарантиям Новикомбанкома, предоставленным АНО «Технопарк авиационных технологий», предприятие сможет приступить к реализации инновационных проектов по производству комплектующих для силовых установок, применяемых в гражданской авиации, среди которых — новое поколение двигателей ПД-14 и ПД-8.
Согласно мнению Елены Георгиевой, председателя правления Новикомбанка, куратора Воронежского регионального отделения «СоюзМаш», в названии выставки «Иннопром-2023» просматривается ключевая концепция мероприятия — развитие промышленных инноваций. «В ходе выставки мы представили свои решения именно в области финансовой поддержки инноваций, призванных ускорить достижение технологического суверенитета страны», — рассказала она.