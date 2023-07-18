Новикомбанк заключил контракты по поддержке инноваций в промышленности на 36 млрд руб

По словам Анны Лаврентьевой, старшего вице-президента Новикомбанка, не только собственные банковские программы, но и финансирование с государственной поддержкой и регуляторными стимулами, выпуск облигаций устойчивого развития, а также выкуп портфелей займов институтов развития кредитными организациями входят в число прогрессивных инструментов банка. Об этом сообщает ТАСС.