Названы 3 версии причины крушения самолета Cessna в Польше

Самолет Cessna упал на здание аэроклуба рядом с Варшавой, в результате чего пять человек погибли, а восемь получили различные травмы. Сейчас следователи рассматривают три версии причин крушения. Об этом сообщила прокурор Иоланта Щвидницкая на пресс-конференции.