Названы 3 версии причины крушения самолета Cessna в Польше

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
Она объяснила, что имеются предположения о человеческом факторе, возможной поломке техники и неблагоприятных погодных условиях. В день катастрофы в районе катастрофы были сильный ветер, пишет 360tv.ru.
«Пять человек погибли в результате этого инцидента — четверо мужчин и одна женщина. Среди погибших — пилот самолета», — цитирует Польское агентство печати заявление прокурора.
Заместитель председателя государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий Анджей Бартасевич сообщил, что на борту находились два ученика вместе с пилотом. Рейс был учебным.
Он также добавил, что в результате крушения получили травмы восемь человек, состояние одного из них оценивается как очень серьезное.
По словам экспертов, пилот не совершал посадку, а пытался выполнить маневр для набора высоты, который предусматривает касание шасси самолета взлетной полосы перед подъемом.