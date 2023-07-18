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Названы 3 версии причины крушения самолета Cessna в Польше

18 июля 2023, 18:11
Самолет Cessna упал на здание аэроклуба рядом с Варшавой, в результате чего пять человек погибли, а восемь получили различные травмы. Сейчас следователи рассматривают три версии причин крушения. Об этом сообщила прокурор Иоланта Щвидницкая на пресс-конференции.

Она объяснила, что имеются предположения о человеческом факторе, возможной поломке техники и неблагоприятных погодных условиях. В день катастрофы в районе катастрофы были сильный ветер, пишет 360tv.ru.

«Пять человек погибли в результате этого инцидента — четверо мужчин и одна женщина. Среди погибших — пилот самолета», — цитирует Польское агентство печати заявление прокурора.

Заместитель председателя государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий Анджей Бартасевич сообщил, что на борту находились два ученика вместе с пилотом. Рейс был учебным.

Он также добавил, что в результате крушения получили травмы восемь человек, состояние одного из них оценивается как очень серьезное.

По словам экспертов, пилот не совершал посадку, а пытался выполнить маневр для набора высоты, который предусматривает касание шасси самолета взлетной полосы перед подъемом.

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