На Южном Урале регистрируются случаи клещевого энцефалита и боррелиоза

На Южном Урале зафиксированы случаи заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом. В течение 2023 года в регионе были госпитализированы 153 человека с подозрением на клещевые инфекции.