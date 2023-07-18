Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

На Южном Урале регистрируются случаи клещевого энцефалита и боррелиоза

18 июля 2023, 09:51
На Южном Урале зафиксированы случаи заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом. В течение 2023 года в регионе были госпитализированы 153 человека с подозрением на клещевые инфекции.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора Челябинской области, было зарегистрировано 20 подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом и 32 случая клещевого боррелиоза. Специалисты отметили, что по сравнению с прошлым годом количество укушенных клещами жителей Южного Урала сократилось на 39%.

Следует отметить, что среди невакцинированных жителей Челябинска и тех, кто не получил своевременную иммунопрофилактику, зарегистрированы тяжелые случаи заболевания, пишет ФедералПресс.

Подпишитесь
Престижный дом и респектабельные соседи. Где в Омске продают самые дорогие квартиры
Сегодня, 03:59
Стали известны кандидаты на пост Мизулиной в Совфеде от Омской области
Сегодня, 07:15
Мужчины победили. За полгода в Омской области родилось больше мальчиков, чем девочек
Сегодня, 06:04
В Омске на популярный маршрут № 78 хотят поставить большие автобусы
Сегодня, 04:55
Берегите детей. К Омской области приближается страшная буря с ветром, дождем и градом
Сегодня, 08:39
Головная боль и бессонница. Омскую область в августе накроет магнитная буря
Сегодня, 05:55