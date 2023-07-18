На Южном Урале регистрируются случаи клещевого энцефалита и боррелиоза

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
По данным пресс-службы Роспотребнадзора Челябинской области, было зарегистрировано 20 подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом и 32 случая клещевого боррелиоза. Специалисты отметили, что по сравнению с прошлым годом количество укушенных клещами жителей Южного Урала сократилось на 39%.
Следует отметить, что среди невакцинированных жителей Челябинска и тех, кто не получил своевременную иммунопрофилактику, зарегистрированы тяжелые случаи заболевания, пишет ФедералПресс.