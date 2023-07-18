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«Мафию» ждет суд. Омичу грозит лишение прав за свадебную наклейку на номере

18 июля 2023, 05:30
Фото: УМВД России по Омской области

Водителю из Омска грозит лишение прав за наклейку на номере автомобиля

На мужчину составили протокол за «управление транспортным средством с видоизмененными регистрационными знаками».

52-летнему водителю из Омска грозит административное наказание за «управление транспортным средством с видоизмененными регистрационными знаками», сообщили сегодня, 18 июля, в областной Госавтоинспекции.

Дело в том, что омич на номера своего автомобиля Dodge Caliber приклеил наклейку «Мафия невесты». Сотрудники Госавтоинспекции, несмотря на торжественное событие, шутку не оценили, так как номер не было видно.

На мужчину составили протокол. Ему может грозить лишение прав от одного до трех месяцев, либо штраф до 5 тысяч рублей. В Госавтоинспекции напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

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#Евгений Игишев#Свадьба#Госавтоинспекция#Полиция#Автомобиль#Штраф#Суд#Общество#Происшествия#Омск#Омская область
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