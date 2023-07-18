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Китайские регулирующие органы опубликовали правила для генеративного ИИ

18 июля 2023, 09:10
Семь китайских регулирующих органов объединили усилия и разработали свод правил, регулирующих производство и использование генеративного искусственного интеллекта (ИИ), пишет Pravda.Ru.

По сообщению South China Morning Post, окончательный вариант этих правил, который вступит в силу 15 августа, отличается от первоначального проекта, опубликованного в апреле. В окончательной версии документа заметно смягчена позиция, и исключены некоторые излишне строгие положения, присутствовавшие в предварительном проекте.

Власти Китая обещают активно поощрять инновационное развитие генеративного ИИ. Окончательный вариант правил уже не предусматривает наказаний за правонарушения, связанные с этой технологией.

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