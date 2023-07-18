Китайские регулирующие органы опубликовали правила для генеративного ИИ

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
По сообщению South China Morning Post, окончательный вариант этих правил, который вступит в силу 15 августа, отличается от первоначального проекта, опубликованного в апреле. В окончательной версии документа заметно смягчена позиция, и исключены некоторые излишне строгие положения, присутствовавшие в предварительном проекте.
Власти Китая обещают активно поощрять инновационное развитие генеративного ИИ. Окончательный вариант правил уже не предусматривает наказаний за правонарушения, связанные с этой технологией.