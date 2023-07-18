Керченская паромная переправа временно останавливает перевозки на ночное время

Ранее движение паромов было восстановлено после сбоя Как сообщили представители пресс-службы главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Крым, ранее движение паромов на Керченской паромной переправе удалось вновь восстановить в штатном режиме. Однако теперь перевозки будут временно прекращены в ночное время.