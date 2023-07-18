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Updated Сегодня, 18:50

Керченская паромная переправа временно останавливает перевозки на ночное время

18 июля 2023, 18:48
18 июля вечером Керченская паромная переправа временно приостановила свою работу. Согласно информации ГУ МЧС России по Республике Крым, переправа будет недоступна с 21 часа 18 июля до 5 часов утра 19 июля.

Перевозки будут возобновлены после указанного времени, пишет Общественная служба новостей.

Ранее движение паромов было восстановлено после сбоя Как сообщили представители пресс-службы главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Крым, ранее движение паромов на Керченской паромной переправе удалось вновь восстановить в штатном режиме. Однако теперь перевозки будут временно прекращены в ночное время.

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