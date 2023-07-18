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Кардиолог объяснил механизм действия кроверазжижающих препаратов

18 июля 2023, 09:16
Андрей Кондрахин, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог и кардиолог, в интервью Pravda.Ru рассказал о принципе действия кроверазжижающих препаратов. Он пояснил, что антикоагулянты — это вещества, которые способны разжижать кровь.

«Антикоагулянты были разработаны, чтобы предотвратить образование тромбов в крови. Когда человек принимает эти препараты, его кровь становится более текучей. Это позволяет проводить профилактику тромбоза. Если не использовать такие препараты, это может привести к инсульту или инфаркту», — пояснил кардиолог.

Он отметил, что обычно эти препараты назначаются при заболеваниях, связанных с сердечно-сосудистой системой, при травмах, во время коронавирусной инфекции, а также при наличии признаков артериального или венозного тромбоза.

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