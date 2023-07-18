Кардиолог объяснил механизм действия кроверазжижающих препаратов

«Антикоагулянты были разработаны, чтобы предотвратить образование тромбов в крови. Когда человек принимает эти препараты, его кровь становится более текучей. Это позволяет проводить профилактику тромбоза. Если не использовать такие препараты, это может привести к инсульту или инфаркту», — пояснил кардиолог.