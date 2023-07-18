Головная боль и бессонница. Омскую область в августе накроет магнитная буря

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Омскую область 13 и 14 августа накроет магнитная буря класса G1, что классифицируется как «слабая буря». Прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. С 19 июля по 12 августа магнитосфера будет оставаться относительно спокойной.
Магнитные бури могут вызывать головные боли, бессонницу, слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха и дискомфорта в груди. В группе риска находятся пожилые, гипертоники, люди с заболеваниями сердца, с сахарным диабетом.