Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Изображение материала

Головная боль и бессонница. Омскую область в августе накроет магнитная буря

18 июля 2023, 05:55
Фото: 1MI
Магнитные бури негативно сказываются на самочувствии метеозависимых людей

Омскую область в середине августа ждет магнитная буря

В ближайшие три недели магнитосфера будет оставаться в спокойном состоянии.

Омскую область 13 и 14 августа накроет магнитная буря класса G1, что классифицируется как «слабая буря». Прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. С 19 июля по 12 августа магнитосфера будет оставаться относительно спокойной.

Прогноз магнитных бурьПрогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури могут вызывать головные боли, бессонницу, слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха и дискомфорта в груди. В группе риска находятся пожилые, гипертоники, люди с заболеваниями сердца, с сахарным диабетом.

Ученый рассказала о последствиях сильной магнитной бури для организма
Узнать подробнее
#Магнитная буря#Астрономия#Прогноз#Погода#Опасная погода#Омск#Омская область#Евгений Игишев
Подпишитесь
На ректора ОмГТУ Маевского возбудили уголовное дело из-за фиктивной научной работы
Вчера, 07:19
Престижный дом и респектабельные соседи. Где в Омске продают самые дорогие квартиры
Сегодня, 03:59
Мужчины победили. За полгода в Омской области родилось больше мальчиков, чем девочек
Сегодня, 06:04
В Омске на популярный маршрут № 78 хотят поставить большие автобусы
Сегодня, 04:55
Интенсивность движения в центре Омска снизилась почти в половину без маршруток
Сегодня, 03:17