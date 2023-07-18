Глава РЭО Буцаев: новые требования затронут систему весового контроля

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Изменения позволят внести вклад в формирование экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ), сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Сегодня в сфере утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования (ОЭЭО) сложилась ситуация, когда недобросовестные компании ограничиваются процессом извлечения только максимально ликвидных фракций. Глубина переработки, таким образом, остается на низком уровне. Как отметил Буцаев, изменения, установленные приказом Минприроды, обяжут переработчиков получать не менее 85% вторсырья от всей массы поступивших отходов электроники.
«Для контроля вводятся требования, в том числе оборудование объектов утилизации ОЭЭО системой весового контроля массы поступающих на объект отходов, массы образуемых на объектах отходов, массы получаемой из отходов продукции», — сказал Буцаев.
Также утилизаторы должны обладать специальной лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов IV класса опасности. При предоставлении услуги они должны указывать утилизацию отходов соответствующего класса в числе видов работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, а также соответствующие виды отходов или групп, подгрупп отходов.
С началом действия приказа вступает в силу еще одно требование: предприятие должно обладать на праве собственности или ином законном основании оборудованием и специализированными установками (в том числе мобильными), используемыми для осуществления деятельности по утилизации отходов, отнесенных к конкретным группам однородных отходов.
Мощности должны соответствовать требованиям, установленным приказом № 173.
Отмечается, что новые требования позволят внести вклад в формирование экономики замкнутого цикла.