Глава РЭО Буцаев: новые требования затронут систему весового контроля

С началом действия приказа вступает в силу еще одно требование: предприятие должно обладать на праве собственности или ином законном основании оборудованием и специализированными установками (в том числе мобильными), используемыми для осуществления деятельности по утилизации отходов, отнесенных к конкретным группам однородных отходов.