Фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдет в рамках форума «Россия — Африка»

Как рассказал Антон Кобяков, советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в формате «Россия — Африка», в основе полноценного развития отношений между Российской Федерацией и государствами Африки лежит установление и укрепление человеческих связей. Он заявил, что общие культурные ценности выполняют функцию объединяющего звена между народами, являясь фундаментом для долгосрочных отношений, построенных на доверии и дружбе. «Мы всецело поддерживаем проекты, направленные на выстраивание межкультурного диалога, и уверены, что они станут доброй традицией в будущем», — подчеркнул он.