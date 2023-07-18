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Фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдет в рамках форума «Россия — Африка»

18 июля 2023, 14:32
Фото: piqsels.com
Посетив мероприятия насыщенной программы фестиваля «Петербургские сезоны», который пройдет 25–29 июля в Санкт-Петербурге в рамках второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка», его гости ознакомятся с многогранной и яркой африканской культурой.

Жителям и гостям Северной столицы предоставляется уникальная возможность ознакомиться со множеством проявлений самобытной культуры Африканского континента — от современного искусства до блюд традиционной кухни стран Африки.

Как рассказал Антон Кобяков, советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в формате «Россия — Африка», в основе полноценного развития отношений между Российской Федерацией и государствами Африки лежит установление и укрепление человеческих связей. Он заявил, что общие культурные ценности выполняют функцию объединяющего звена между народами, являясь фундаментом для долгосрочных отношений, построенных на доверии и дружбе. «Мы всецело поддерживаем проекты, направленные на выстраивание межкультурного диалога, и уверены, что они станут доброй традицией в будущем», — подчеркнул он.

Программа мероприятия «Дни африканской культуры и кино», которое пройдет с 25 по 28 июля в рамках культурно-просветительского фестиваля «Африка. Вместе в будущее» на площадке киностудии «Ленфильм», включает круглые столы, выставки фотографий, выступления африканских исполнителей, тематические лекции и кинопоказы. Также гости мероприятия смогут ознакомиться с произведениями африканской поэзии.

26–29 июля в Центральном выставочном зале «Манеж» будет открыта выставка «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки». Среди более чем 300 экспонатов выставки — картины, скульптуры, фотографии, видеоработы и 3 масштабные инсталляции, которые создавались специально для данного проекта.

В число мероприятий фестиваля «Ритмы Африки», который стартует 29 июля на Московской площади, входят музыкальная программа, увлекательные лекции, а также мастер-классы.

Кроме того, в период проведения второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» организован гастрономический проект «Звезды Африки», направленный на ознакомление жителей и гостей Петербурга с излюбленными блюдами традиционной кухни стран Африки. Оценить кулинарные шедевры можно будет более чем в 40 петербургских ресторанах.

В роли организатора второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» выступает Фонд Росконгресс.

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