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Published Сегодня, 08:39

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Берегите детей. К Омской области приближается страшная буря с ветром, дождем и градом

18 июля 2023, 08:39
Фото: Город55
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В Омской области ожидается новый циклон со штормовым ветром, дождем и градом

Скорость ветра достигнет 22 м/с.

В Омской области вновь прогнозируется ухудшение погоды. Так, по данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня вечером, 18 июля, в регионе выпадут осадки и усилится ветер. Это в первую очередь касается западной части области.

В вечернее время возможны кратковременные дожди с грозами и юго-восточный ветер с порывами до 16-21 м/с. При этом завтра, 19 июля, погодные условия ухудшатся еще больше. Помимо дождя днем может выпасть град. Скорость ветра же усилится до 22 м/с.

Сотрудники МЧС напоминают местным жителям, что в период непогоды лучше отходить подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. Шаткие конструкции могут упасть из-за штормового ветра, так что стоит обращать внимание и на них.

Чтобы избежать повреждения автомобилей, стоит парковаться дальше от мест, где возможны ЧП. Детей в этот период лучше всего не оставлять без присмотра. В помещении не стоит находиться рядом с окнами, отмечают спасатели.

Как сообщают синоптики, в прошлую пятницу, 14 июля, в Омске был зарегистрирован новый рекорд по объему осадков за сутки (18 мм). Предыдущий объявляли в этот же день в 1994 году (16,8 мм).

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