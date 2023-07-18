Берегите детей. К Омской области приближается страшная буря с ветром, дождем и градом

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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В Омской области вновь прогнозируется ухудшение погоды. Так, по данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня вечером, 18 июля, в регионе выпадут осадки и усилится ветер. Это в первую очередь касается западной части области.
В вечернее время возможны кратковременные дожди с грозами и юго-восточный ветер с порывами до 16-21 м/с. При этом завтра, 19 июля, погодные условия ухудшатся еще больше. Помимо дождя днем может выпасть град. Скорость ветра же усилится до 22 м/с.
Сотрудники МЧС напоминают местным жителям, что в период непогоды лучше отходить подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. Шаткие конструкции могут упасть из-за штормового ветра, так что стоит обращать внимание и на них.
Чтобы избежать повреждения автомобилей, стоит парковаться дальше от мест, где возможны ЧП. Детей в этот период лучше всего не оставлять без присмотра. В помещении не стоит находиться рядом с окнами, отмечают спасатели.
Как сообщают синоптики, в прошлую пятницу, 14 июля, в Омске был зарегистрирован новый рекорд по объему осадков за сутки (18 мм). Предыдущий объявляли в этот же день в 1994 году (16,8 мм).