Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Жара в Долине смерти достигает новых рекордов

17 июля 2023, 10:24
Интенсивные волны жары становятся все более преобладающим явлением, усугубляющим последствия изменения климата и способствующим засухам и лесным пожарам, пишет Pravda.Ru.

Тревожная тенденция продолжает нарастать, и июль может превзойти рекордную жару, зарегистрированную в июне. По последним данным Всемирной метеорологической организации, первая неделя июля стала самой жаркой на Земле за всю историю наблюдений.

Согласно отчету Службы национальных парков, в Долине Смерти, национальном парке США, известном своими засушливыми ландшафтами, летние температуры часто превышают отметку в 49 градусов по Цельсию. Уникальный рельеф долины, характеризующийся длинными и узкими котловинами, окруженными горами, задерживает горячий воздух и усиливает интенсивность жары. В результате в Долине Смерти наблюдаются одни из самых высоких температур за всю историю наблюдений.

Журнал Scientific American сообщает, что в эти выходные жара может побить рекорды, превысив отметку в 54 градуса по Цельсию и установив новый рубеж как самую высокую достоверно измеренную температуру на Земле. Эти захватывающие температуры вызывают серьезную тревогу по всему миру.

Подпишитесь
На ректора ОмГТУ Маевского возбудили уголовное дело из-за фиктивной научной работы
Сегодня, 07:19
Некому учить детей. В школах и детсадах Омска не хватает больше 800 педагогов
Сегодня, 05:59
Омич за 9 млн рублей продает автограф певца Филиппа Киркорова
Сегодня, 06:07
Виталий Хоценко подал документы для участия в выборах губернатора Омской области
Сегодня, 07:29
Омичей предупредили о перебоях в вещании телеканалов до 23 июля
Сегодня, 06:35
Сенатор от Омской области Елена Мизулина покинет Совет Федерации
Сегодня, 07:50