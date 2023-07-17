Жара в Долине смерти достигает новых рекордов

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Тревожная тенденция продолжает нарастать, и июль может превзойти рекордную жару, зарегистрированную в июне. По последним данным Всемирной метеорологической организации, первая неделя июля стала самой жаркой на Земле за всю историю наблюдений.
Согласно отчету Службы национальных парков, в Долине Смерти, национальном парке США, известном своими засушливыми ландшафтами, летние температуры часто превышают отметку в 49 градусов по Цельсию. Уникальный рельеф долины, характеризующийся длинными и узкими котловинами, окруженными горами, задерживает горячий воздух и усиливает интенсивность жары. В результате в Долине Смерти наблюдаются одни из самых высоких температур за всю историю наблюдений.
Журнал Scientific American сообщает, что в эти выходные жара может побить рекорды, превысив отметку в 54 градуса по Цельсию и установив новый рубеж как самую высокую достоверно измеренную температуру на Земле. Эти захватывающие температуры вызывают серьезную тревогу по всему миру.