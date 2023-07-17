Жара в Долине смерти достигает новых рекордов

Журнал Scientific American сообщает, что в эти выходные жара может побить рекорды, превысив отметку в 54 градуса по Цельсию и установив новый рубеж как самую высокую достоверно измеренную температуру на Земле. Эти захватывающие температуры вызывают серьезную тревогу по всему миру.