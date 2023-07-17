За депутатский мандат в омском Заксобрании поборются 5 кандидатов

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Избирательная комиссия Омской области завершила прием документов от кандидатов на участие в довыборах в Законодательное собрание по одномандатному округу №16. За место в региональном парламенте поборются пять кандидатов:
Валерий Бойко — «Единая Россия»,
Кирилл Курятников — КПРФ,
Игорь Шереметьев — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»,
Алексей Змага — «Коммунисты России»,
Александр Сныткин — ЛДПР.
«Кандидаты-самовыдвиженцы на выборах в Законодательное Собрание не выдвигались, поэтому за депутатский мандат будут бороться только представители политических партий», — пояснил председатель избирательной комиссии Иван Ходаков.
Место в Заксобрании освободилось после смерти Владимира Варнавского. Политик ушел из жизни в конце мая. Варнавский являлся депутатом ЗС с 1994 года. Начиная с первого созыва его избирали спикером регионального парламента 7 раз подряд.
Также сегодня в избирком подали документы врио губернатора Омской области Виталий Хоценко и представитель КПРФ Андрей Алехин для участия в выборах главы региона.