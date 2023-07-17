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За депутатский мандат в омском Заксобрании поборются 5 кандидатов

17 июля 2023, 11:28
Фото: 1MI
Выборы пройдут 9 и 10 сентября
Региональный избирком завершил прием документов от кандидатов на довыборы в областной парламент.

Избирательная комиссия Омской области завершила прием документов от кандидатов на участие в довыборах в Законодательное собрание по одномандатному округу №16. За место в региональном парламенте поборются пять кандидатов:

Валерий Бойко — «Единая Россия»,
Кирилл Курятников — КПРФ,
Игорь Шереметьев — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»,
Алексей Змага — «Коммунисты России»,
Александр Сныткин — ЛДПР.

«Кандидаты-самовыдвиженцы на выборах в Законодательное Собрание не выдвигались, поэтому за депутатский мандат будут бороться только представители политических партий», — пояснил председатель избирательной комиссии Иван Ходаков.

Место в Заксобрании освободилось после смерти Владимира Варнавского. Политик ушел из жизни в конце мая. Варнавский являлся депутатом ЗС с 1994 года. Начиная с первого созыва его избирали спикером регионального парламента 7 раз подряд.

Также сегодня в избирком подали документы врио губернатора Омской области Виталий Хоценко и представитель КПРФ Андрей Алехин для участия в выборах главы региона.

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#Евгений Игишев#Законодательное собрание#Законодательное Собрание Омской области#Выборы депутатов#Выборы#Политика#Омск#Омская область#Владимир Варнавский
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