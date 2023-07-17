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Водителю самосвала, виновному в аварии с погибшими, назначено 3 года тюрьмы

17 июля 2023, 12:06
Катав-Ивановский городской суд вынес приговор водителю самосвала, причастному к аварии, в результате которой погибли два человека.

Водителю было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также запрет на управление транспортными средствами на 2 года. Приговор получил законную силу, пишет ФедералПресс.

Инцидент произошел 16 июня 2020 года на опасном участке автодороги М-5 «Урал», когда водитель самосвала, перевозившего щебень массой 15 тонн, потерял контроль над движением и столкнулся с попутными легковыми автомобилями. В результате аварии водитель легковушки и один пассажир погибли на месте.

На суде водитель самосвала отрицал свою вину, утверждая, что в момент аварии у него отказали тормоза. Однако суд прокуратуры Челябинской области признал его виновным и осудил по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Адвокат водителя большегруза попытался оспорить приговор, но его попытки были неуспешны.

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