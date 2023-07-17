Водителю самосвала, виновному в аварии с погибшими, назначено 3 года тюрьмы

На суде водитель самосвала отрицал свою вину, утверждая, что в момент аварии у него отказали тормоза. Однако суд прокуратуры Челябинской области признал его виновным и осудил по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.