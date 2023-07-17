Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
По прогулочному маршруту омичей и гостей города катает теплоход «Москва». Время рейса — 1 час. Теплоход отправляется с причала в Воскресенском сквере ежедневно и работает с 10:00 до 21:30, совершая 8 отправлений. Однако в зависимости от пассажиропотока и погоды число рейсов может уменьшаться.
Цены на билеты:
Обратите внимание: если вы хотите провести ребенка бесплатно, обязательно возьмите с собой документы, подтверждающие его возраст.
Рейс до Большеречья на теплоходе «Заря-353» отправляется с причала в Воскресенском сквере во вторник и в субботу. Время отправления — 7:50, время в пути — 6 часов 25 минут.
Обратный рейс отправляется с причала в Большеречье в среду и в воскресенье в 8:00 и займет уже 7 часов 25 минут.
По пути теплоход совершает остановки в Красноярке, Новопокровке и Старомалиновке.
Цены на билеты (стоимость поездки в одну сторону):
Напоминаем, что продажа билетов осуществляется только по паспорту. Чтобы приобрести детский билет необходим документ, подтверждающий возраст ребенка.
Теплоход «Москва-126» выполняет маршрут в среду, пятницу, субботу и воскресенье. В указанные дни отправляется с причала в Воскресенском сквере два раза — в 8:10 и 15:00, возвращается — 13:40 и 20:30, соответственно. Общее время поездки — 5 часов 25 минут. Конечная остановка — Зеленый берег.
Теплоход совершает пятиминутные остановки на причалах в Ленинске, Шиннике и Радуге.
Цены на билеты (стоимость поездки в одну сторону):
Не забудьте взять с собой документы, подтверждающие возраст ребенка или наличие льгот.
Переправы возобновились в мае и продолжатся до 1 октября. Пассажиры переправляются бесплатно, за транспорт же придется доплатить (цена зависит от категории и может меняться в зависимости от переправы).
Сейчас действует 9 переправ, в числе которых:
Подробнее о ценах и расписании можно узнать здесь: https://vk.com/omskteplohod
Обращаем внимание, что маршрут «Ачаирский монастырь» на данный момент не работает. Информации о возобновлении рейсов также пока нет.