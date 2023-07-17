По прогулочному маршруту омичей и гостей города катает теплоход «Москва». Время рейса — 1 час. Теплоход отправляется с причала в Воскресенском сквере ежедневно и работает с 10:00 до 21:30, совершая 8 отправлений. Однако в зависимости от пассажиропотока и погоды число рейсов может уменьшаться.