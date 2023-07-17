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Во сколько обойдется речная прогулка на теплоходе по Омску в 2023 году

17 июля 2023, 08:56
28 апреля в Омске открыли навигацию на Иртыше. Мы расскажем о расписании, действующих маршрутах и ценах.

Прогулки по Иртышу

По прогулочному маршруту омичей и гостей города катает теплоход «Москва». Время рейса — 1 час. Теплоход отправляется с причала в Воскресенском сквере ежедневно и работает с 10:00 до 21:30, совершая 8 отправлений. Однако в зависимости от пассажиропотока и погоды число рейсов может уменьшаться.

Цены на билеты:

  • Взрослый — 400 руб.
  • Детский — 300 руб. (от 5 до 9 лет)
  • Дети до 5 лет — бесплатно

Обратите внимание: если вы хотите провести ребенка бесплатно, обязательно возьмите с собой документы, подтверждающие его возраст.

Туристический маршрут Омск-Большеречье

Рейс до Большеречья на теплоходе «Заря-353» отправляется с причала в Воскресенском сквере во вторник и в субботу. Время отправления — 7:50, время в пути — 6 часов 25 минут.

Обратный рейс отправляется с причала в Большеречье в среду и в воскресенье в 8:00 и займет уже 7 часов 25 минут.

По пути теплоход совершает остановки в Красноярке, Новопокровке и Старомалиновке.

Цены на билеты (стоимость поездки в одну сторону):

  • Взрослый — 510 руб.
  • Детский — 455 руб.

Напоминаем, что продажа билетов осуществляется только по паспорту. Чтобы приобрести детский билет необходим документ, подтверждающий возраст ребенка.

Маршрут Дачный

Теплоход «Москва-126» выполняет маршрут в среду, пятницу, субботу и воскресенье. В указанные дни отправляется с причала в Воскресенском сквере два раза — в 8:10 и 15:00, возвращается — 13:40 и 20:30, соответственно. Общее время поездки — 5 часов 25 минут. Конечная остановка — Зеленый берег.

Теплоход совершает пятиминутные остановки на причалах в Ленинске, Шиннике и Радуге.

Цены на билеты (стоимость поездки в одну сторону):

  • Взрослый — 70 руб.
  • Детский — 35 руб.
  • Льготный билет — 35 руб.

Не забудьте взять с собой документы, подтверждающие возраст ребенка или наличие льгот.

Паромные переправы обрасти

Переправы возобновились в мае и продолжатся до 1 октября. Пассажиры переправляются бесплатно, за транспорт же придется доплатить (цена зависит от категории и может меняться в зависимости от переправы).

Сейчас действует 9 переправ, в числе которых:

  • Черлакская
  • Большереченсеая
  • Пологрудовская
  • Знаменско-Качуковская
  • Усть-шиш-Новоягодная
  • Бородинская
  • Тервиз-Александровская
  • Белоярская и Никольская

Подробнее о ценах и расписании можно узнать здесь: https://vk.com/omskteplohod

Обращаем внимание, что маршрут «Ачаирский монастырь» на данный момент не работает. Информации о возобновлении рейсов также пока нет.

В Омске вновь запустили рейсы прогулочных теплоходов по Иртышу
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#Анастасия Баянова#Омск#Город#Транспорт#Омская область#Рейсы теплохода#Маршруты теплохода#Теплоход#Дачный маршрут#Переправа#Прогулка#Водный транспорт#Новости
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