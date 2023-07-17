Виталий Хоценко рассказал о проектах благоустройства территорий в Омской области

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Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
В Омской области в рамках региональной программы инициативного бюджетирования благоустроят территории возле памятников, мемориалов, посвященных выдающимся людям и памятным событиям. Вопрос сегодня, 17 июля, обсуждали на аппаратном совещании под руководством врио губернатора Виталия Хоценко. Глава региона призвал к активной работе в этом направлении.
«Наши малые города должны максимально активно участвовать и побеждать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2021–2022 годах во всероссийском конкурсе участвовал город Калачинск, в 2023–2024 годах участвуют города Исилькуль и Называевск. Обращаю особое внимание на необходимость участия города Тары в данном конкурсе», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Врио губернатора поручил муниципалитетам пяти городов в Омской области подготовить по 2 проекта для участия в конкурсе. Свои идеи по благоустройству должны будут представить Тара, Исилькуль, Калачинск, Называевск и Тюкалинск.
Также каждый муниципальный район должен будет представить не менее 10 проектов благоустройства территорий. Ранее в Омской области было принято решение об увеличении бюджета на местные инициативы.
«В первую очередь нужно готовить к реализации проекты благоустройства территорий возле памятников, мемориалов, посвященных выдающимся людям и памятным событиям. При этом должен соблюдаться единый стандарт благоустройства в части применения строительных материалов, тротуарной плитки, бордюров, устройства наружного освещения, устройства газонов и зеленых насаждений, устройства систем полива газонов», — отметил глава региона.