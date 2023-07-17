Виталий Хоценко рассказал о проектах благоустройства территорий в Омской области

В Омской области в рамках региональной программы инициативного бюджетирования благоустроят территории возле памятников, мемориалов, посвященных выдающимся людям и памятным событиям. Вопрос сегодня, 17 июля, обсуждали на аппаратном совещании под руководством врио губернатора Виталия Хоценко. Глава региона призвал к активной работе в этом направлении.