Виталий Хоценко подал документы для участия в выборах губернатора Омской области

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:31
Виталий Хоценко сегодня, 17 июля, подал пакет документов в избирательную комиссию Омской области для участия в губернаторских выборах. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Сегодня представлены в Избирательную комиссию Омской области документы на регистрацию в качестве кандидата на должность губернатора Омской области», — написал Хоценко.
Временно исполняющий обязанности главы региона подал заявление в избирком 21 июня. Теперь же предоставил и необходимые подписи. Подробнее о процедуре Городу55 рассказали в региональной избирательной комиссии.
«Первый этап — выдвижение, когда любой кандидат заявляет о своем желании участвовать в выборах. А после того, как он выдвинулся, у него есть период для сбора подписей для прохождения муниципального фильтра. Вот когда кандидат предоставляет документы на регистрацию, эти подписи и предоставляют в том числе. Теперь в течение 10 дней мы должны проверить подписи. Если они подлинные и документы в порядке, то регистрируем кандидата, а если есть нарушения, то имеем право отказать», — сообщили в избиркоме.
Облизбирком ждет документы от оставшихся шести выдвинутых кандидатов. Представить документы для регистрации они должны до 26 июля. Напомним, выборы главы региона состоятся 9 и 10 сентября.