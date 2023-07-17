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Виталий Хоценко подал документы для участия в выборах губернатора Омской области

17 июля 2023, 07:29
Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко
К голосованию его допустят в течении 10 дней после проверки предоставленных подписей.

Виталий Хоценко сегодня, 17 июля, подал пакет документов в избирательную комиссию Омской области для участия в губернаторских выборах. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня представлены в Избирательную комиссию Омской области документы на регистрацию в качестве кандидата на должность губернатора Омской области», — написал Хоценко.

Временно исполняющий обязанности главы региона подал заявление в избирком 21 июня. Теперь же предоставил и необходимые подписи. Подробнее о процедуре Городу55 рассказали в региональной избирательной комиссии.

«Первый этап — выдвижение, когда любой кандидат заявляет о своем желании участвовать в выборах. А после того, как он выдвинулся, у него есть период для сбора подписей для прохождения муниципального фильтра. Вот когда кандидат предоставляет документы на регистрацию, эти подписи и предоставляют в том числе. Теперь в течение 10 дней мы должны проверить подписи. Если они подлинные и документы в порядке, то регистрируем кандидата, а если есть нарушения, то имеем право отказать», — сообщили в избиркоме.

Облизбирком ждет документы от оставшихся шести выдвинутых кандидатов. Представить документы для регистрации они должны до 26 июля. Напомним, выборы главы региона состоятся 9 и 10 сентября.

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#Евгений Игишев#Выборы#Губернаторские выборы#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Избирком#Избирательная комиссия#Общество#Политика#Омск#Омская область
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