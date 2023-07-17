В России утвердили «Концепцию регулирования отрасли квантовых коммуникаций»

В ходе этой работы впервые унифицированы такие понятия, как «квантовый сигнал», «квантовый передатчик/приемник», «квантовая сеть» и др. Отдельное внимание уделено вопросам квантового распределения ключей. В ближайшей перспективе планируется утвердить еще два документа: стандарт по архитектуре типового программно-аппаратного комплекса (ПАК), реализующего распределение квантовых ключей в системе квантового интернета вещей, и стандарт его интерфейсов. В разработке и экспертизе серии стандартов в области квантовых коммуникаций и квантового интернета вещей принимают участие три Центра компетенций НТИ, представляющие собой инженерно-образовательные консорциумы на базе российских университетов и научных организаций, которые занимаются развитием «сквозных» технологий НТИ.