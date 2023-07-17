В Подмосковье спасли 10 человек, заблудившихся в лесу

Проблемы с возвращением домой возникли у грибников в разных районах, включая Чехов, Ступино, Дмитров и Сергиев Посад. Когда люди обратились с просьбой о помощи по номеру «112», поисковые группы оперативно отреагировали и смогли предотвратить беду. Местность была тщательно обследована, и все потерявшиеся люди были найдены. К счастью, никому из них не потребовалась медицинская помощь, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».