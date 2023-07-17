В омский лагерь «Дружные ребята» внезапно вернули прежнего директора Метелева

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:57
Согласно обновленным данным в ЕГРЮЛ, БУ «Детский оздоровительный лагерь „Дружные ребята“» стал руководить новый директор. Подведомственное департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта учреждение теперь возглавляет Сергей Метелев.
В выписке уточняется, что смена руководства произошла в прошлый четверг, 13 июля. Метелев при этом уже заступал на пост директора «Дружных ребят». Он управлял лагерем в период с 2011 по 2021 года. Осенью 2021 года ответственность за детский оздоровительный лагерь принял Евгений Домбровский. Добавим, что «Дружные ребята» находятся в дачном поселке Чернолученский.
Ранее Город55 писал об уголовном деле в отношении директора детского лагеря «Орленок». Главу учреждения подозревают в незаконной сдаче металла.