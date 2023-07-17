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В Омске для пассажиров на инвалидных колясках обустроят 28 остановок

17 июля 2023, 07:17
Фото: Город55
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Все работы должны быть выполнены до середины сентября этого года.

В этом году на 19 улицах Омска обновят по госпрограмме «Доступная среда» инфраструктуру. Горадминистрация заключила контракт с компанией ООО «СК Курс». Подрядчик займется переоборудованием остановок для маломобильных граждан.

Сегодня, 17 июля, специалисты работают на 15 объектах по ул. 70 лет Октября, Ватутина, Лукашевича, Перелета, Богдана Хмельницкого, 3-я Транспортная, пр. Мира, ул. 22 Апреля и ул. Заозерная. В общей сложности для пассажиров на инвалидных колясках обустроят 28 остановок, рассказали в пресс-центре мэрии Омска.

Фото: пресс-служба администрации Омска

Сначала рабочие готовят асфальтобетонное основание и кладут плитку для остановочной площадки. После этого они обустраивают бордюры и ограждения. Далее строители приступают к установке крытых павильонов, под которыми можно укрыться от дождя и солнца во время ожидания транспорта. Согласно договору, подрядчик должен выполнить все работы не позже 15 сентября 2023 года. Полный список улиц, где появятся остановки для маломобильных омичей находится здесь.

Ранее Город55 писал о новых остановочных пунктах, которые поставили на улицах Маршала Жукова, Булатова и Фрунзе. Их начали обустраивать после внедрения в транспортную сеть города новых схем движения.

Для омских пассажиров оборудовали остановки на Маршала Жукова, Булатова и Фрунзе
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Транспорт#Общество#Маломобильные граждане#Автобусные остановки
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