В Омске для пассажиров на инвалидных колясках обустроят 28 остановок

Сначала рабочие готовят асфальтобетонное основание и кладут плитку для остановочной площадки. После этого они обустраивают бордюры и ограждения. Далее строители приступают к установке крытых павильонов, под которыми можно укрыться от дождя и солнца во время ожидания транспорта. Согласно договору, подрядчик должен выполнить все работы не позже 15 сентября 2023 года. Полный список улиц, где появятся остановки для маломобильных омичей находится здесь.