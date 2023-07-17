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Трагедия на Курголовском озере: Спасатели извлекли тело мужчины

17 июля 2023, 11:52
Аварийно-спасательная служба Ленинградской области сообщила о гибели мужчины, чье тело было обнаружено в Курголовском озере вечером 16 июля.

В связи с этим, спасатели обратились к общественности с просьбой избегать купания в незнакомых местах и в состоянии алкогольного опьянения. Они также подчеркнули важность бережного присмотра за детьми во время отдыха у водоемов, пишет ФедералПресс.

Курголовское озеро расположено на Карельском перешейке во Всеволожском районе, к северо-западу от поселка Токсово. Эта трагедия служит напоминанием о необходимости соблюдать меры предосторожности и безопасности при отдыхе на водоемах.

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