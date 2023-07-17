Трагедия на Курголовском озере: Спасатели извлекли тело мужчины

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В связи с этим, спасатели обратились к общественности с просьбой избегать купания в незнакомых местах и в состоянии алкогольного опьянения. Они также подчеркнули важность бережного присмотра за детьми во время отдыха у водоемов, пишет ФедералПресс.
Курголовское озеро расположено на Карельском перешейке во Всеволожском районе, к северо-западу от поселка Токсово. Эта трагедия служит напоминанием о необходимости соблюдать меры предосторожности и безопасности при отдыхе на водоемах.