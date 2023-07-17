Стоматолог Балакирева: При потере зуба-антагониста необходима установка импланта

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
По сообщению NEWS.ru, Мария Балакирева рассказала, что имплант рекомендуется установить в обязательном порядке, если удален или потерян зуб-антагонист. Врач-стоматолог назвала пример: когда у человека есть верхний шестой зуб, но нет нижней «шестерки», при жевательной нагрузке верхний будет искать антагониста. В его качеству станет выступать десна, ткани которой будут повреждаться при жевании.
Также Балакирева напомнила, что для имплантации зубов существуют противопоказания. В том числе это такие заболевания, как сахарный диабет, лейкоз, онкологические заболевания и болезни десен. По словам специалиста, диагностика пациента должна проводиться перед установкой имплантата в обязательном порядке.
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