Стоматолог Балакирева: При потере зуба-антагониста необходима установка импланта

По сообщению NEWS.ru, Мария Балакирева рассказала, что имплант рекомендуется установить в обязательном порядке, если удален или потерян зуб-антагонист. Врач-стоматолог назвала пример: когда у человека есть верхний шестой зуб, но нет нижней «шестерки», при жевательной нагрузке верхний будет искать антагониста. В его качеству станет выступать десна, ткани которой будут повреждаться при жевании.